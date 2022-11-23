Lüleburgaz SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Sosyal Yardımlaşma ve Denetleme Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
ÖZEL ŞARTLAR
En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak (Müracaat edilebilecek olan okul bölümleri ve tercihen öncelik sırası Sosyal Hizmetler, Sosyoloji,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Felsefe Bölümü)
İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel programlarına hakim olmak, Sertifika sahibi veya okuduğu okulda bilgisayar dersi aldığına dair belge)
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak
Adli Sicil Kaydı bulunmamak
İlçe dışından başvurulmaması. Lüleburgaz doğumlu olması veya en az 6 (altı) ay ailesi veya kendisi Lüleburgaz'da ikamet ediyor olması
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak
Tercihen muhasebe bilgisine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEÇERLİ BELGELER
Özgeçmiş (En fazla bir sayfa)
Diploma veya mezuniyet belgesi
Nüfus aile kaydı ve yerleşim yeri belgesi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylardan)
2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
Varsa iş deneyim belgesi
2021-2022 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 aldığını gösterir belge
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