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Lüleburgaz SYDV geçici işçi alacak

Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Sosyal Yardımlaşma ve Denetleme Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:24
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Lüleburgaz SYDV geçici işçi alacak

Lüleburgaz SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Sosyal Yardımlaşma ve Denetleme Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

ÖZEL ŞARTLAR

En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak (Müracaat edilebilecek olan okul bölümleri ve tercihen öncelik sırası Sosyal Hizmetler, Sosyoloji,

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Felsefe Bölümü)

İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel programlarına hakim olmak, Sertifika sahibi veya okuduğu okulda bilgisayar dersi aldığına dair belge)

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak

Adli Sicil Kaydı bulunmamak

İlçe dışından başvurulmaması. Lüleburgaz doğumlu olması veya en az 6 (altı) ay ailesi veya kendisi Lüleburgaz'da ikamet ediyor olması

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

Tercihen muhasebe bilgisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Özgeçmiş (En fazla bir sayfa)

Diploma veya mezuniyet belgesi

Nüfus aile kaydı ve yerleşim yeri belgesi

Adli Sicil Kaydı

Askerlik terhis belgesi (Erkek adaylardan)

2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Varsa iş deneyim belgesi

2021-2022 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 aldığını gösterir belge

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