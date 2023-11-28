Lüleburgaz'da olası İstanbul depremi tatbikatı

Lüleburgaz'da, UMKE, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde olası İstanbul depremi tatbikatı gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Lüleburgaz'da olası İstanbul depremi tatbikatı

Tatbikatın ana alanı Lüleburgaz Devlet Hastanesi oldu. Senaryo gereği İstanbul’dan nakledilen hastalar, ilçe hastanelerinde bulunan bazı vakalar ve çevredeki yaralılar, devlet hastanesine kendi imkanları veya 112 ekipleri ile geldi.

Bunun yanı sıra metruk halde bulunan eski Kepirtepe Lisesi enkaz alanı olarak belirlendi ve UMKE ile AFAD ekipleri müdahalede bulundu. AFAD ekiplerinin enkazdan çıkardığı yaralıya UMKE ekipleri müdahale ettiler ve ardından 112 ekipleri enkazdan kurtarılan yaralıyı alarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdüler.

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Yine senaryo gereği ilçedeki özel bir hastane riskli bina olarak baz alındı ve hastaneden hastalar AFAD ve sağlık ekipleri ile birlikte devlet hastanesine sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesinde senaryo gereği mor kod verilerek kurum alarm durumuna getirildi. Acil önüne kurulan Triaj alanında ilk tanısı konulan yaralılar durumlarına göre hastane içerisindeki farklı alanlara yönlendirildi.

Emniyet güçleri geliş gidiş güzergahlarında ve tatbikat alanlarında hazır bulunarak kontrollü ve güvenli ortamın oluşmasını sağladı.

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Tatbikata yakın çevreden Trakya Afet Gönüllüleri ve Bursa Arama Kurtarma gibi acil durum-arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

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