Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü: 17 yaralı

Bursa'da salıncakların karışması sonucu lunaparkta yaşanan kazada 17 kişi yaralandı. o anlar kameralara yansıdı.

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü: 17 yaralı

Bursa’da bulunan lunaparkta salıncakların karışması sonucu yaşanan kazada 17 kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

SALINCAKLAR BİRBİRİNE DOLANDI

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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