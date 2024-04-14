Lunaparkta korku dolu anlar. Salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı dakikalarca savruldu

Kaynak: DHA
Lunaparkta korku dolu anlar. Salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı dakikalarca savruldu
İstanbul Avcılar’da lunaparkta korku dolu anlar yaşandı. Babasının salıncağa bindirdiği çocuğun üzerindeki kemer açılınca dakikalarca savruldu. O anları güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

Avcılar’da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa bindi. Baba, çocuğunu eğlendirmek için salıncağın bağlı olduğu halatı çekip bırakırken, salıncağın kemeri açıldı. Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparkta dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte lunaparka giden çocuk, trambolin salıncağa bindi. Baba, kızını eğlendirmek için halatı çekip bırakırken, çocuğun bağlı olduğu kemer bir anda açıldı.

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Dengesini kaybeden çocuk dakikalarca salıncakta savrulduktan sonra tronbolinin üzerine düştü. Yara almadan kurtulan çocuğu gören ailesi panikle sarılarak düştüğü yerden aldı.

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Aile, işletmedeki görevlilerin kemeri yeterince sağlam bağlamadığını öne sürerken, görevliler ise kazada ailenin suçlu olduğunu söyledi. Korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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