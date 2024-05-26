Lunaparkta yangın faciası: 9’u çocuk 27 ölü

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Rajkot kentinde yer alan bir lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yerel basına göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucunda 9'u çocuk 27 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın sebebiyle meydana gelen can kaybının artabileceği kaydedilirken, lunaparktaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Polis olayın ardından lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, facia sonrasında yayınladığı taziye mesajında çok üzgün olduğunu ve yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini söyledi.

Gujarat Başbakanı Bhupendra Patel de olay ilişkin başlatılan soruşturmada özel bir ekibin görev yapacağını duyurdu.

Yetkililer tarafından da hayatını kaybedenlerin ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği açıkladı.