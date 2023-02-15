Hatay Belediye Başkanı: İnsanlara faydalı olabilmemizi engellemek için Ankara'da manipülasyonlar yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkıma uğrayan kentteki son durumla ilgili olarak Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Şu an soğuk havanın etkili olduğunu, hayatta kalanları koruyup yaza sağlıklı çıkmaları için çalıştıklarını ancak istedikleri ölçüde konteyner ve çadır yetiştiremediklerini dile getiren Savaş, "Onlara barınacak yer yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Hatay'ı nasıl ayağa kaldıracağımızın çalışmalarını yapıyoruz. Giden insanları geri getirmek için neler yapabiliriz, onu konuşuyoruz" dedi.

“İNSANLARA FAYDALI OLABİLME ŞANSIMIZI KAYBETTİRMEK İÇİN ANKARA'DA MANİPÜLASYONLAR YAPILDI”

Savaş açıklamadında "Maalesef son zamanlarda, yazdığımız resmi yazılar da cevap olarak dönmüyordu. Pozitif yazılar da pozitif gelmiyordu. Hatay'da bazı yapı stokları çok kötüydü, bunları sağlamlaştırmak gerekiyordu. Beş yıldır beklediğimiz kentsel dönüşümle ilgili yazılar vardı, ama maalesef 37 hektarlık bir alanımız var, bunlar için cevap alamadık. Başka şeyler de var. Siyasi müdahalelerle bizim hareket alanımızı ve insanlara faydalı olabilme şansımızı kaybettirmek için Ankara'da manipülasyonlar yapıldı, yapılıyordu.

Şu anki iktidar muhalefette olabilir. Muhalefette bizim çektiklerimizi çekerlerse, oradaki insanlara faydalı olamayabilirler. Eğer bu yaptırılmıyorsa o makamı boşuna işgal ediyorsunuz. Şunu içimize sindirmemiz lazım, iktidarın da muhalefetin de herkesin bu ülke için çalıştığını bilmemiz lazım. Devlete de millete de hep birlikte hizmet etmemiz lazım." İfadelerini kullandı.

“KOORDİNASYONDA PROBLEMLER OLDU”

Savaş, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın bu süreçteki koordinasyonsuzlukla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"İlk dört gün koordinasyonda problemler oldu, beşinci günden itibaren koordinasyonu sağladık. Şimdi birlikte çalışıyoruz. İlk iki gün kaos oldu, bütün hafta iletişim konusunda problem vardı. İletişim zayıf. Onuncu günde iletişim yok hala. Afet çok geniş yere yayılmış ve yayılan bu afeti gerçekten de hep yerel hem genel ilk aşamada afetle baş edebilmek zor olabilir ama, ilerleyen günlerde birlikte çözebilmemiz lazımdı."

“RESMİ YAZILARA CEVAP VERİLMİYORDU”

Savaş, depremin doğanın bir gerçeği olduğunu vurgulayarak "Büyük bir deprem bizi bulacaktı ve buldu. İktidarla muhalefetin görüşebilmesi lazım, anlaşabilmesi lazım. Her iki tarafın da bu ülkeye hizmet etmek için yarışabilmesi lazım. Biz düşman değiliz, rakibiz" dedi; şöyle devam etti:

"Maalesef son zamanlarda, yazdığımız resmi yazılar da cevap olarak dönmüyordu. Pozitif yazılar da pozitif gelmiyordu. Hatay'da bazı yapı stokları çok kötüydü, bunları sağlamlaştırmak gerekiyordu. Beş yıldır beklediğimiz kentsel dönüşümle ilgili yazılar vardı, ama maalesef 37 hektarlık bir alanımız var, bunlar için cevap alamadık. Başka şeyler de var. Siyasi müdahalelerle bizim hareket alanımızı ve insanlara faydalı olabilme şansımızı kaybettirmek için Ankara'da manipülasyonlar yapıldı, yapılıyordu. Şu anki iktidar muhalefette olabilir. Muhalefette bizim çektiklerimizi çekerlerse, oradaki insanlara faydalı olamayabilirler. Eğer bu yaptırılmıyorsa o makamı boşuna işgal ediyorsunuz. Şunu içimize sindirmemiz lazım, iktidarın da muhalefetin de herkesin bu ülke için çalıştığını bilmemiz lazım. Devlete de millete de hep birlikte hizmet etmemiz lazım."

'HÜKÜMETİN TOKİ'VARİ EVLER YAPACAĞINI DUYDUK, LÜTFEN BUNU YAPMASINLAR'

Küçükkaya'nın "Hükümet ne yapsın?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Hükümet burada belli noktalarda hemen TOKİ'vari evler yapacağını duyduk. Lütfen bunu yapmasınlar. Ortak akılla bunu düşünelim. Sen - ben kavgasıyla bu iş olmaz. Birlikte daha sağlıklı, daha dayanıklı ve geleceğe bizi huzurlu bir şekilde götürecek yapılar yapalım. Bunu hemen alelacele yapmasınlar. Üç ay sonra başlayalım inşaata ama bu işin hazırlık aşamasını sağlıklı yapalım. Onlar sonra daha hızlanalım, bu inşaatı, yolları yapalım. Bunu siyaseten başlayıp "İşte biz yapıyoruz" deyip yapmasınlar. Bir daha insanlar ölsün istemiyoruz. Birlikte yapalım."