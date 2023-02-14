Lütfü Savaş'a Antakyalı oyuncudan tepki: İstifa et

“Seni de yazdık Lütfü Savaş” diyen oyuncu ve avukat Gümüş, “15 yıldır belediye başkanısın. Önce AKP'den sonra CHP'den seçildin. Nasıl bir adam olduğun kariyerinden belli zaten. Yakınlarına ihale dağıtmaktan şehre bir yol bile yapmadın. Derhal istifa et.” dedi.



“HESAP VERECEKSİN LÜTFÜ SAVAŞ”

“Expo saçmalığına milyarlarca dolar harcayacağına şehri baştan sona depreme dayanaklı hale getirebilirdin.” diyen Gümüş, “Yapmadın çünkü yakınlarına rant çıkmazdı oradan. Hesap vereceksin.” ifadelerini kullandı.







LÜTFÜ SAVAŞ, RÖNESANS REZİDANS’IN MÜTEAHHİTİNE SAHİP ÇIKTI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Hatay’daki deprem esnasında yıkılarak depremin sembolü haline gelen ve “cennetten bir kare” sözleriyle satılan Rönesans Rezidans’ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun’a sahip çıkarak büyük tepki topladı.







"İDEALİST BİR İNSAN"

Savaş, Coşkun için "Orası bizim eski Mimarlar Odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır." dedi.



Rönesans Rezidans’ın enkazında yüzlerce insan hayatını kaybetti.







UÇUŞU İPTAL OLDU DEPREME YAKALANMAKTAN KURTULDU

Deprem olduğu gün İstanbul’dan Hatay’a geleceğini açıklayan Gümüş, hava muhalefeti nedeniyle uçuşunun ertelendiğini, “Ne kadar sızlanmıştım o gün sporumu kaçıracağım diye. Kıyamete gitmiyormuşum meğer.” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.







Bölgeye daha sonra giden Gümüş, ailesinin kurtulduğunu ancak akrabalarını ve yakınlarını kaybettiğini açıkladı.



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