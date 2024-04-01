Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, gerçekleşen yerel seçimler hakkında açıklamalar yaptı.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, ellerinde olan verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını ifade etti ve “Deprem gecesinde yaşadığımız gene buradayız, uykusuz bir şekilde. Bu seferde Hatay’ımızın namusu olan sandığına ve oyuna sahip çıkmak için buradayız.” dedi ve 8 bin oy önde olduklarını söyledi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Lütfü Savaş, kendisinin 8 bin küsur oy önde olduğunu ifade etti ve “Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız.” açıklamasında bulundu ve “Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

“ÇOK İHBAR VAR “

Gazetecilerin kendisine yönelttiği, "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" sorusunu Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var" ifadeleriyle cevapladı.

"Şu anda Türkiye'de CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı" diyen Savaş, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını iletti.