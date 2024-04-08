Lütfü Savaş'tan YSK'ya hadisli çağrı

Yerel seçim sonuçlarının tartışma yarattığı illerden birisi de depremin yıktığı Hatay Büyükşehir Belediyesi oldu. Seçim yarışına Hatay eski Belediye Başkanı ile giren CHP ile AKP arasında geçen seçim yarışında mazbata AKP adayına verildi.

Alınan bu karara itiraz eden CHP heyeti, Hatay’da seçimlerde 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığı iddiası ile YSK’dan Hatay seçiminin iptalini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal medyadan çağrı yapması üzerine dün YSK önünde toplanan CHP heyeti bir basın açıklamasında bulunmuş, ardından Özgür Özel YSK yetkilileri ile görüştüklerini ve kendilerinden objektif olmalarını talep ettiğini ifade ederek, Hatay’da ölü seçmene oy kullandırıldığını ifade etmişti.

SAVAŞ’TAN YSK’YA HADİSLİ ÇAĞRI

Dün yapılan itirazın ardından bugün yine YSK önünde toplanan CHP heyetine, Hatay adayı Lütfü Savaş’ta katılarak bir takım açıklamalarda bulundu. YSK’ya yönelik eleştirilerini ifade eden Savaş, rahmet ayında olunduğunu ifade ederek, “Rahmet ayındayız. Eminim ki içerideki ibadetlerini tutuyor ve akşam oruçlarını açacak. Peygamber efendimiz ‘Bir saatlik adalet yetmiş yıllık ibadetten iyidir’ diyor. Biz içerideki hakimlerimizin bunun ne demek olduğunu bilerek karar vermesini bekliyoruz”

“VALİ RAKİP İÇİN MADDİ MANEVİ ÇALIŞTI”

Seçimlerde AKP’nin Hatay adayı için Hatay Valisi’nin maddi manevi çalıştığını belirten Savaş konu hakkında şu açıklamalarda bulundu, “Yalnız bırakılmadım partimizle birlikte çalıştık. Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı, Lütfü Savaşı kötülemek için mesai harcadı. Valilerin görevi bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı şehri için faaliyet göstermek mi?

Vali seçimi onlara kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Mahalle mahalle gezip iktidar için oy istedi. Vali öncelikle devlet işleriyle uğraşmalı. Siyasetten uzak insanların dertleriyle uğraşmalı.

Hayatını kaybetmiş insanların seçim listesinde yer alması sizce de manidar değil mi? Kanunen 20 tane sandık başı olması mümkün olmayan insan sandık başkanı olmuş. Bunların olması seçimin iptaline yönelik bir harekettir.”