Luyindama Florya'da yalnız kaldı

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde Standart Liege'den 3 milyon euro kiralama ve sonrasında 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle 2018-2019 sezonunun devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Luyindama, Florya'da adeta yapayalnız kaldı.

Transfer döneminde hiçbir takımdan teklif alamayan Luyindama, çalışmalarına özel antrenörüyle birlikte tek başına devam ediyor.

Florya'da uzun süredir tek başına çalışan Luyindama adeta kulüpsüz kaldı.

Hiçbir takımdan teklif alamayan Luyindama, sezon sonuna kadar çalışmalarını yalnız olarak sürdürecek.

Luyindama, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Ocak 2022'de Al-Taawoun'a kiralık olarak transfer olmuştu. 1 sezon sonra ise Demokratik Kongolu oyuncu tekrardan kiralık olarak Antalyaspor'a gönderilmişti.