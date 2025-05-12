Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü ortaya çıktı! Uyuşturucuyu teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı

'Lvbel C5' lakaplı Süleyman Burak Bodur, uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle 5 Mayıs akşamı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermek üzere çağrıldı. Ünlü rapçi yapılan işlemlerin ardından Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Lvbel C5’ in tutuklanmasına karar verdi ve ünlü rapçi, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Ünlü rapçinin avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını açıklamıştı.

ANNELER GÜNÜNÜ CEZAEVİNDEN KUTLADI

5 Mayıs tarihinde itibaren tutuklu olan Lvbel C5 olarak tanınan Burak Bodur'dan bir mektup bir de fotoğraf geldi. Lvbel C5 mektubunda, 'Herkese selamlar, şu an içerideyim. Sizi çok özledim, herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, saygı ve sevgilerimle' ifadelerini kullandı.

GÜLEREK POZ VERDİ

Ünlü rapçinin cezaevinden de ilk görüntüsü geldi. Gülerek poz veren ünlü rapçi, 'Güçlüyüm' mesajı verdi.