M çiçeği alarmı! O ülkede ilk vaka tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
M çiçeği alarmı! O ülkede ilk vaka tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsünün bir varyantı olan 'klad 1b'nin İngiltere'de ilk kez tespit edildi. Virüse kapılan kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati yapmış bulunan kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı tespit edildi.

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TEMASTA BULUNDUĞU KİŞİLERDE TAKİBE ALINDI

UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

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M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan (fare, sincap) bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

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İLK BELİRTİLER 21 GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

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İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak adı değiştirilmişti.

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