M çiçeği kabusu hızla yayılıyor. DSÖ en tehlikeli varyant dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
M çiçeği kabusu hızla yayılıyor. DSÖ en tehlikeli varyant dedi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 26 eyaletten 23’ünde görülen M çiçeği vakasının giderek yayıldığı belirtildi.

Kongo Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya açıklama yaparak M çiçeği kabusunun yayıldığını açıkladı.

Yılbaşında beri 450 kişinin bu varyant nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Muyaya, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini duyurdu.

HIZLA YAYILIYOR

M çiçeği vakalarının Afrika’da giderek artmasının ardından salgın komşu ülkelere de yayıldı.

23 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Afrika’nın 2. büyük ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 26 eyaletin 23’ünde M çiçeği vakası ortaya çıktı.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN TEHLİKELİ VARYANT"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yaptığı açıklama ile M çiçeği virüsünün yeni varyantının hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıkladı.

Öte yandan DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası kayıtlara geçti.

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