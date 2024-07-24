M çiçeği kabusu hızla yayılıyor. DSÖ en tehlikeli varyant dedi

Kongo Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya açıklama yaparak M çiçeği kabusunun yayıldığını açıkladı.
Yılbaşında beri 450 kişinin bu varyant nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Muyaya, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini duyurdu.
HIZLA YAYILIYOR
M çiçeği vakalarının Afrika’da giderek artmasının ardından salgın komşu ülkelere de yayıldı.
23 EYALETTE GÖRÜLDÜ
Afrika’nın 2. büyük ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 26 eyaletin 23’ünde M çiçeği vakası ortaya çıktı.
"ŞİMDİYE KADARKİ EN TEHLİKELİ VARYANT"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yaptığı açıklama ile M çiçeği virüsünün yeni varyantının hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıkladı.
Öte yandan DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası kayıtlara geçti.