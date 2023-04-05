ABD'ye milyon dolar kaynak aktaran Maarif Vakfı’na MEB’den milyarlar akacak. Siz de Temmuz zammı ne kadar olacak diye bekleyin

Tele1'de yer alan bilgilere göre, Resmi Gazete’de yayınlanan son cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Sayıştay’ın denetlemediği Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kaynak aktarılması karar verildi.

Kararda “Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri kullandı.

Kararda aktarılacak olan meblağın 3 milyar 500 milyon liraya kadar ulaşacağı belirtildi.

MİLYONLAR DOLARLAR AKIYOR

Türkiye Maarif Vakfı’nın ABD’de ‘Maarif Foundation USA’ adıyla kurduğu vakfa milyonlar aktardığı ortaya çıkmıştı.

TELE1 2016’da kurulan söz konusu vakfa 90 milyon lira aktarıldığını duyururken sadece 2022 yılında 1 milyar 871 milyon 877 bin TL kaynak sağlandığını gündeme getirmişti.

ABD’DE KURDUKLARI VAKFA KAYNAK AKTARDILAR

Yine TELE1’in Washington temsilcisi Yılmaz Polat vakfın ABD’de Maarif Foundation USA adında bir vakıf kurduğunu ve bu vakfa kaynakların aktarıldığını duyurmuştu.

ABD Vergi Dairesi’ne yapılan bildirimlerde, 2019 yılında ‘MAARİF-USA’nın mal varlığı ve gelir toplamı ‘7 milyon 466 bin 959’ dolar olarak bildirilmiş. 990 nol’lu vergi formunda geliri ‘2 milyon 665 bin 952 dolar’ olarak gösterilmişti. IRS resmi belgesinde Yapılan bağış ise ‘ 2 milyon 49 bin 466 dolar’ olarak yer alıyor.

FETÖ'YE AİT OKULLARI DEVRALMAK İÇİN KURULDU

FETÖ’ye ait yurtdışındaki okulları devralmak amacıyla kurulan Maarif Vakfı, bu yıl itibarıyla 51 ülkede 440 okula ulaştı. Maarif Vakfı idaresindeki okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 50 bin ile ifade edildi.

MAARİF OKULLARINA AKTARILAN PARA

2019: 422,5 milyon TL

2020: 684 milyon TL

2021: 1,7 milyar TL

2022: 1,3 milyar TL

2023: 3,5 milyar TL