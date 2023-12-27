Maaş alamayan işçiler AKP'li belediyeyi mahkemeye verdi

Toplu sözleşmeye rağmen işçilerin hak ettiğini alamadığını ileten Belediye İş Sendikası Başkanı Osman Karataş, Kilimli Belediyesi hakkında mahkeme sürecinin başlatıldığını söyledi.

Belediye İş Sendikası Başkanı Osman Karataş konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Kilimli Belediyesi Sendika Temsilcisi Erkan Doğan da katıldı. Yapılan açıklamada, belediyenin işçilerine hakkını vermediği vurgulanırken Osman Karataş, "Biz bu kışı geçirdik ama yediğimiz ayazı asla unutmayacağız" açıklamasını yaptı.

Osman Karataş, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları iletti:

“Bizler Kilimli halkına hizmet veren, yaşanabilir bir Kilimli için ter döken emekçileriz. Kilimli Belediyesi ile sendikamız Belediye-İş arasında Mart 2023’te imzalanan toplu iş sözleşmesi ücret maddesi gereği üyelerimize Temmuz ayında memur maaş artış oranlarında yani (%17.55+ seyanen 8.077 TL net) zam yapılması gerekirken, belediye yönetiminin hakkaniyete aykırı tavrı nedeniyle bu zam biz belediye emekçilerine uygulamadı.

Sendikamız Ağustos ayından bugüne kadar toplu iş sözleşmesinin eksik uygulanması sorununu diyalog yolu ile çözmek için Kilimli Belediye yönetimiyle görüştü.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki sendikamızın sorunu çözmeye yönelik tüm diyalog girişimleri, toplu iş sözleşme sürecinde imza altına alınan ve sözlü olarak da teyit edilen tüm konuşmalar belediye yönetimi tarafından yok sayıldı.

Sendikamız daha önce yaptığı açıklamada sorunu diyalog yoluyla çözmek için sonuna kadar çaba harcayacağını belirtmiş, sorunun çözülmemesi halinde de üyelerimizin haklarını alabilmesi için her türlü yasal yolları kullanacağını belirtmişti.

Değerli Kilimli Halkı,

Belediye yönetiminin uzlaşmaz tavrı üyelerimizin hakları için bizleri yasal yollara başvurmaktan başka yol bırakmadı.

Bugün itibariyle üyelerimizin toplu iş sözleşmeden kaynaklı ikramiye, yakacak yardımı gibi alacakları ile 5 yıldır ödenmeyen sendika aidatlarımızla ilgili yasal yollara başvurduğumuzu ve bundan sonraki süreçte doğacak olumsuzlukların sorumluluğunun biz çalışanlar olmayacağının bilinmesini isteriz.

Evet biz bu kışı geçirdik ama yediğimiz Ayazı da azsa unutmayacağız"

“BİZ SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Belediye İş Sendikası’nın Kilimli Belediyesi İşçi Temsilcisi olan Erkan Doğan, çok üzgün ve kırgın olduklarını kaydetti ve şunları söyledi:

"Ben Kilimli Belediyesi İşçi Temsilcisi Erkan Doğan olarak işçi arkadaşlarım, ailelerimiz biz bu bu süreçte çok üzgünüz. Çok kırgınız ve dargınız. Emeğiniz için sonuna kadar gideceğiz.

Biz 64 kişiyiz. 2023 Mart ayında anlaştığımız toplu sözleşmesinde memur zammına endekslemiştik toplu iş sözleşmemizi. Başkanımızın teklifiyle biz de kendisinin teklifini kabul ettik. Memurun aldığı 17.55'i başkanımız bize verdi. Ancak memurun aldığı 8017 lirayı uygulamamıştır. Bu yüzden çevre belediyelerdeki en az yevmiyeye çalışan, en az maaşa çalışan işçiler konumuna düşmüşüzdür.

Bizler 15 seneyi aşkın Kilimli Belediyesi'nin 9 mahallesi 241 sokak ve caddesinde hizmet vermekteyiz. Biz kadrolu işçiler emeğimizi alamadığımız düşüncesindeyiz. Bu süreçte huzursuzluk olmasın. Huzur bozulmasın diye çoluk çocuğumuzun hakkından feragat edip hakkımız olanın daha az olan düşük ücretlere anlaşma zemini aradık. Ancak her defasında başkanımız tarafından reddedildik üzgünüz yani bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.

Bir de bu konunun siyasi bir oluşumuna çekilmesini istemiyoruz işçi arkadaşlarım olarak. Kesinlikle bizim siyasi bir güdümümüz yoktur. Şunu da tabii ki söylemek isterim. Demokrasimizin temel taşları olan siyasi Partilerin bizlere destek vermesi olmaları, emeğimizin, alın terimiz için çaba göstermeleri, iki cümle sarf etmeleri bizden yana tavır almaları hakkımızı alabilmek için bize yardımcı olmalı olmaları bizlere memnuniyet vermiştir. Ancak kimsenin bizleri siyasi bir oluşumu siyasi bir sahaya çekmelerini istemiyoruz. Biz de emekçiler alın teri sahipleri işimizi biliriz. Diyeceklerim bu kadar'”