Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşlarına seyyanen zam verilmesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından emekli ve memur maaş zamlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu. Memur maaşlarına seyyanen zam verilmesine ilişkin kanun teklifinin kabul edildi. Peki, maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesinin ardından TBMM kulislerine, emekli aylıklarına ilave zam yapılmayacağı bilgisi yansıdı.

Memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam verilmesine ilişkin kanun teklifi, emekli aylıklarına ilave zam olmaksızın kabul edildi.

Buna göre, memur maaşlarına ocak - haziran döneminde aldıkları maaşın üzerine öncelikle yüzde 17.55 oranında zam yapılacak. Bu tutara aylık 8.77 TL seyyanen zam ilave edilecek. En düşük memur maaşı eş ve çocuk yardımı dahil 11.848 TL’den 22.017 TL’ye yükselecek.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut maaş: 7.500 TL % 25 zamlı maaş: 9.375,00 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL % 25 zamlı maaş: 9.500,00 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL % 25 zamlı maaş: 9.625,00 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL % 25 zamlı maaş: 9.750,00 TL

Mevcut maaş: 7.900 TL % 25 zamlı maaş: 9.875,00 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL % 25 zamlı maaş: 10.000,00 TL

Mevcut maaş: 8.100 TL % 25 zamlı maaş: 10.125,00 TL

Mevcut maaş: 8.200 TL % 25 zamlı maaş: 10.250,00 TL

Mevcut maaş: 8.300 TL % 25 zamlı maaş: 10.375,00 TL

Mevcut maaş: 8.400 TL % 25 zamlı maaş: 10.500,00 TL

Mevcut maaş: 8.500 TL % 25 zamlı maaş: 10.625,00 TL

Mevcut maaş: 8.600 TL % 25 zamlı maaş: 10.750,00 TL

Mevcut maaş: 8.700 TL % 25 zamlı maaş: 10.875,00 TL

Mevcut maaş: 8.800 TL % 25 zamlı maaş: 11.000,00 TL

Mevcut maaş: 8.900 TL % 25 zamlı maaş: 11.125,00 TL

Mevcut maaş: 9.000 TL % 25 zamlı maaş: 11.250,00 TL

Mevcut maaş: 9.050 TL % 25 zamlı maaş: 11.312,50 TL

Mevcut maaş: 9.100 TL % 25 zamlı maaş: 11.375,00 TL

Mevcut maaş: 9.200 TL % 25 zamlı maaş: 11.500,00 TL

Mevcut maaş: 9.300 TL % 25 zamlı maaş: 11.625,00 TL

Mevcut maaş: 9.400 TL % 25 zamlı maaş: 11.750,00 TL

Mevcut maaş: 9.500 TL % 25 zamlı maaş: 11.875,00 TL

Mevcut maaş: 9.600 TL % 25 zamlı maaş: 12.000,00 TL

Mevcut maaş: 9.700 TL % 25 zamlı maaş: 12.125,00 TL

Mevcut maaş: 9.800 TL % 25 zamlı maaş: 12.250,00 TL

Mevcut maaş: 9.900 TL % 25 zamlı maaş: 12.375,00 TL

Mevcut maaş: 10.000 TL % 25 zamlı maaş: 12.500,00 TL

Mevcut maaş: 10.100 TL % 25 zamlı maaş: 12.625,00 TL

Mevcut maaş: 10.200 TL % 25 zamlı maaş: 12.750,00 TL

Mevcut maaş: 10.300 TL % 25 zamlı maaş: 12.875,00 TL

Mevcut maaş: 10.400 TL % 25 zamlı maaş: 13.000,00 TL

Mevcut maaş: 10.500 TL % 25 zamlı maaş: 13.125,00 TL

Mevcut maaş: 10.600 TL % 25 zamlı maaş: 13.250,00 TL

Mevcut maaş: 10.700 TL % 25 zamlı maaş: 13.375,00 TL

Mevcut maaş: 10.800 TL % 25 zamlı maaş: 13.500,00 TL

Mevcut maaş: 10.900 TL % 25 zamlı maaş: 13.625,00 TL

Mevcut maaş: 11.000 TL % 25 zamlı maaş: 13.750,00 TL

Mevcut maaş: 11.100 TL % 25 zamlı maaş: 13.875,00 TL

Mevcut maaş: 11.200 TL % 25 zamlı maaş: 14.000,00 TL

Mevcut maaş: 11.300 TL % 25 zamlı maaş: 14.125,00 TL

Mevcut maaş: 11.400 TL % 25 zamlı maaş: 14.250,00 TL

Mevcut maaş: 11.500 TL % 25 zamlı maaş: 14.375,00 TL

Mevcut maaş: 11.600 TL % 25 zamlı maaş: 14.500,00 TL

Mevcut maaş: 11.700 TL % 25 zamlı maaş: 14.625,00 TL

Mevcut maaş: 11.800 TL % 25 zamlı maaş: 14.750,00 TL

Mevcut maaş: 11.900 TL % 25 zamlı maaş: 14.875,00 TL

Mevcut maaş: 12.000 TL % 25 zamlı maaş: 15.000,00 TL

Mevcut maaş: 12.100 TL % 25 zamlı maaş: 15.125,00 TL

Mevcut maaş: 12.200 TL % 25 zamlı maaş: 15.250,00 TL

Mevcut maaş: 12.400 TL % 25 zamlı maaş: 15.500,00 TL

Mevcut maaş: 12.500 TL % 25 zamlı maaş: 15.625,00 TL

Mevcut maaş: 12.600 TL % 25 zamlı maaş: 15.750,00 TL

Mevcut maaş: 12.700 TL % 25 zamlı maaş: 15.875,00 TL

Mevcut maaş: 12.800 TL % 25 zamlı maaş: 16.000,00 TL

Mevcut maaş: 12.900 TL % 25 zamlı maaş: 16.125,00 TL

Temmuz zammı yüzde 25'e çıkan SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını ayın 17'sinden itibaren alacak.

Tahsis numaralarının son rakamına göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında yüzde 25 zamlı aylıklarını hesabında görecek.

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