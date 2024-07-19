Maaş zammı sonrası emeklilere büyük fırsat doğdu. Yüzde 25 detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maaş zammı sonrası emeklilere büyük fırsat doğdu. Yüzde 25 detayı

Milyonlarca en düşük emekli maaşı zammının ardından sırada banka promosyonlar yer aldı. Zamlanan maaşların ardından emekliler bankanın ödediği bir üst promosyon limitine geçebilecek.

Milyonlarca emeklinin için zam maratonu geride kaldı. En düşük emekli maaşına yapılan zam Türkiye’de ki ekonomik kriz karşısında yetersiz kaldı. Fiyatların cep yaktığı enflasyonist ortamda, alım gücü her geçen gün erirken, temel gıdaya ve barınmaya erişim her geçen gün zorlaştı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının sonrasında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı maaşlara olan zam oranının meydana çıkardı.

SSK, Bağkur emeklilerinin yüzde 24.73 olurken, memur emeklilerinin ise yüzde 19.31 olarak belirledi.

En düşük emekli maaşının da açıklanması sonrasında bankalar emekli promosyon listelerini güncellemek için kolları sıvada.

Emekli promosyonlarında artış olacak mı sorusu milyonların kafasında yer eden sorulardan. Uzman isim merak edilen detayı yorumladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "Banka promosyonunun en alt rakamını SGK kurumu belirlemiştir. Burada bankalar anonim şirket vasfı ile yönetilmektedir. Kısaca onlar için bir ticarethane diyebiliriz. Serbest piyasa ekonomisi ile yönetildiğimiz için promosyon rakamlarının yükseltilmesi bankaların elinde olan bir durumdur." İfadelerine yer verdi.

“PROMOSUONLAR ARTABİLİR”

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon verileri de 2024 ilk yarıyılında kabaca %25 çıktığından dolayı bankaların kendi içlerinde bunu değerlendirip promosyonları daha da artırabileceği kanaatindeyim. Burada en düşük taban aylık 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi."

İlgili Haberler
En düşük emekli maaşına zam teklifi kabul edildi
Son Haberler
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü Ekonomi
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi Spor
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Süper Lig derken Araplar devreye girdi Spor
Süper Lig derken Araplar devreye girdi
Kilis'te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis'te terör operasyonu
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone Ekonomi
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone