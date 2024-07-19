Maaş zammı sonrası emeklilere büyük fırsat doğdu. Yüzde 25 detayı

Milyonlarca emeklinin için zam maratonu geride kaldı. En düşük emekli maaşına yapılan zam Türkiye’de ki ekonomik kriz karşısında yetersiz kaldı. Fiyatların cep yaktığı enflasyonist ortamda, alım gücü her geçen gün erirken, temel gıdaya ve barınmaya erişim her geçen gün zorlaştı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının sonrasında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı maaşlara olan zam oranının meydana çıkardı.

SSK, Bağkur emeklilerinin yüzde 24.73 olurken, memur emeklilerinin ise yüzde 19.31 olarak belirledi.

En düşük emekli maaşının da açıklanması sonrasında bankalar emekli promosyon listelerini güncellemek için kolları sıvada.

Emekli promosyonlarında artış olacak mı sorusu milyonların kafasında yer eden sorulardan. Uzman isim merak edilen detayı yorumladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "Banka promosyonunun en alt rakamını SGK kurumu belirlemiştir. Burada bankalar anonim şirket vasfı ile yönetilmektedir. Kısaca onlar için bir ticarethane diyebiliriz. Serbest piyasa ekonomisi ile yönetildiğimiz için promosyon rakamlarının yükseltilmesi bankaların elinde olan bir durumdur." İfadelerine yer verdi.

“PROMOSUONLAR ARTABİLİR”

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon verileri de 2024 ilk yarıyılında kabaca %25 çıktığından dolayı bankaların kendi içlerinde bunu değerlendirip promosyonları daha da artırabileceği kanaatindeyim. Burada en düşük taban aylık 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi."