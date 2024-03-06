Maaşını duyanlar bu işi yapmak isteyecek. Tam 150 Bin TL

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği üyeleri, 2024 yılı iş makinesi ücretlerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, iş makinesi hizmetleri 8 saat için 2 bin lira, kırıcı iş makinesi saati 2 bin 500 lira, kuyu-temel kazma saati 2 bin 500 lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak açıklandı.

“BİZ 500 LİRA ZAM YAPIYORUZ MÜTEAHHİTLER 500 BİN LİRA ZAM YAPIYOR”

Listeyi kamuoyuna duyuran dernek yöneticisi, “Biz 500 lira zam yapıyoruz makinede, müteahhitler 500 bin lira zam yapıyor dairede” diyerek, iş makinesi operatörlerini açıklanan listedeki fiyatlara uymaya davet etti.

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği Başkan Ali Gedik, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, serbest piyasayı ortadan kaldırarak, fırsatçılara mahal vermeden birlikte karar almak için bir araya geldiklerini belirtti.

“İŞ MAKİNECİ ARKADAŞLARIN DEĞERİNİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ”

Gedik, Türkiye’de iş makineci arkadaşların kıymetinin bilinmediğini belirterek, iş makinecilerinin gizli kahramanlar olduğunu söyledi. Gedik, “Günümüzde deprem ve sel gibi önemli olaylarda en ön sıralarda yer alıyoruz. Bizzat ben ve derneğimden iş makineci arkadaşlar depremde Hatay’a birlikte gittik. Bunu gönüllü olarak yaptık, hiçbir ücret talep etmedik. Bu arkadaşlarımızın değerinin bilinmesini istiyoruz. Devletimizde artık operatör yetişmiyor. Devletimizin operatör yetiştirme konusunda bize yardımcı olmasını, kapıları açmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.