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Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 15 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek karar göre öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile 18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:20
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Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlandı

Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2023'ten 14 Ocak 2024'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile 18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek. Bu çerçevede, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 3,81 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 6,48 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 8,05 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 10,43 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 13,89 ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 15,55 lira olarak tahsil edilecek.

BRÜT ÜCRETE GÖRE KESİLECEK RAKAM DEĞİŞİYOR
Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 9 bin 730 liraya kadar (9 bin 730 lira dahil) olanlardan günlük 4,64 lira, 16 bin 420 liraya kadar (16 bin 420 lira dahil) olanlardan günlük 8,05 lira, 22 bin 685 liraya kadar (22 bin 685 lira dahil) olanlardan günlük 14,61 lira, 22 bin 685 liranın üzerinde olanlardan günlük 18,59 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

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Sokrates
7.01.2023 11:41
akp ve mhp seçmeni bu olaya ne diyorsun? Sizler yüce Kuran'ı Ahzab 37. 50.51.Ve Muhammed suresi 15. ayet ve de Nebe suresinin 33. ve 34. ayetlerini okudunuz mu?  
 
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