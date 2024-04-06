Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi

Kaynak: Haber Merkezi
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz bir YouTube programına konuk oldu. Programda konuşan Matiz, Tarkan ile düet yapmayı planladıklarını dile getirdi. Ünlü şarkıcının sözleri müzikseverleri heyecanlandırdı.

Mabel Matiz, ünlü sunucu Saba Tümer’in programına konuk olarak sorularını cevapladı.

Tarkan ile birkaç yıldır görüştüğünü ve onunla güzel bir proje yapmak istediğini dillendiren Mabel Matiz, "1-2 yıldır tanışıyoruz. Harika bir insan, harika bir enerji. Beni de destekler, iyi dileklerini hep paylaşır. Niyetimiz var ama henüz şarkıya karar veremedik. İnşallah doğru şarkıyı bulduğumuzda olacak. Bakalım." ifadelerini kullandı.

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KİMİN ŞARKISI OLACAK?

Matiz, Saba Tümer’in "Senin şarkın mı, onun şarkısı mı?" olacak sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“İkisi de olabilir. Kimin şarkısı olsun diye konuşmadık. Ama 'O şarkı bu' dediğimiz anda yaparız."

Tümer’in “Daha o şarkı gelmedi” sözüne ise gülerek yanıt veren şarkıcı, “Henüz gelmedi galiba." dedi.

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