Kaçak maç linklerini paylaşanlara ceza geliyor. Operasyonun detayları ortaya çıktı

Yasa dışı bahis ve kaçak maç yayını konusunda oldukça hassas olan Kulüpler Birliği, TFF ve yayıncı kuruluş sürekli olarak çalışmalar yapıyor. Emniyet’i bilgilendiriyor.

Fotospor'un haberine göre Yasa dışı bahis sitelerinin, kaçak yayın yaparak teröre destek olduğuna dair Emniyet’e bir rapor sunan Kulüpler Birliği, Emniyet ve TFF üçlüsü sürpriz bir de öner getirdi.

SOSYAL MEDYA AVI

Daha önce İngiltere’deki Raider operasyonunu gündeme getiren ve benzer bir operasyon yapılması durumunda İPTV üzerinden kaçak maç izlenmesine darbe vurulacağını düşünen Kulüpler Birliği, Emniyet ve TFF üçlüsü, sosyal medya üzerinden kaçak maç yayınına karşı da bir öneri sundu.

SİBER SUÇA GİRECEK

Siber Suçlar için hazırlanan raporda sosyal medya üzerinden yapılan kaçak yayınların paylaşılarak engellenmesinin zorluğundan bahsedildi. Sosyal medya üzerinden kaçak yayınların kesilmesini engellemek için yardımcı olan hesaplara da yaptırım yapılabileceği önerisi getirildi.

OPERASYON YAPILACAK

Kulüpler Birliği, Emniyet ve TFF’nin bu önerisi kabul görürse İPTV izleyicilerine yapılması planlanan operasyonun bir benzeri bu sosyal medya hesaplarının sahiplerine de gerçekleştirilecek.



