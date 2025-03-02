Maç sırasında sahaya helikopter indi! Sivas’ta ilginç anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maç sırasında sahaya helikopter indi! Sivas’ta ilginç anlar

Sivas’ın Zara ilçesinde oynanan bir amatör maçta hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Müsabakanın 23'üncü dakikasında orta hakem oyunu durdurdu. Sahaya helikopter indi. 7 dakikalık bir duraklama sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir amatör maça ambulans helikopter nedeniyle ara verildi. Sahaya inen helikopter, bir hastayı alarak tekrar havalandı.

Sivas'ta Zaraspor FK ile Şarkışla Belediye Spor arasında oynanan müsabaka, ambulans helikopter nedeniyle durdu. Müsabakanın 23'üncü dakikasında orta hakem oyunu durdurdu. Futbolcular ve hakemler sahanın kenarına geldi. Taraftarlar maçın iptal olduğunu düşünürken ambulans helikopter sahaya iniş yaptı. Mide kanaması rahatsızlığı geçiren bir hastayı alan ambulans helikopter, tekrar havalanarak Sivas'a gitti. Müsabaka yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından tekrar devam etti.

aw403626-01.jpg

aw403626-02.jpg

aw403626-04.jpg

Son Haberler
Hamile kadın ve bebeği elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybetti!
Hamile kadın ve bebeği elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybetti!
Kampüste çocuklarla Ramazan neşesi
Kampüste çocuklarla Ramazan neşesi
Sulama kanalına devrildi! Sürücüsü hayatını kaybetti
Sulama kanalına devrildi! Sürücüsü hayatını kaybetti
Motokurye yayaya yol vermek isteyince otomobil çarptı!
Motokurye yayaya yol vermek isteyince otomobil çarptı!
Kayseri’de toplu ulaşım ağı genişliyor
Kayseri’de toplu ulaşım ağı genişliyor