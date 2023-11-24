Maç yayınları sırasında sürekli çöken Exxen'e zam geldi

Dijital yayın platformu Exxen, fiyatlarda güncelleme yaptı. İşte yeni fiyatlar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Maç yayınları sırasında sürekli çöken Exxen'e zam geldi

Dijital yayın platformu EXXEN'e zam geldi. Fiyatlar 25 Kasım'dan (yarın) itibaren geçerli olacak.

Buna göre EXXEN'in yeni fiyatları şu şekilde;
- Reklamlı Yıllık Paket: 70.40 TL - 83 TL / 12 Ay
- Reklamlı Aylık Paket: 84.50 TL - 99.90 TL
- Reklamsız Yıllık Paket: 97.40 TL - 115 TL / 12 Ay
- Reklamsız Aylık Paket: 116.90 TL - 137.90 TL

FUTBOLSEVERLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Avrupa maçlarını yayınlayan EXXEN, sık sık donma ve çökme problemleri ile gündeme gelmişti.

Kullanıcılar, bu problemden dolayı sık sık eleştirilerde bulunmuşlardı.

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