Maç yayınları sırasında sürekli çöken Exxen'e zam geldi

Dijital yayın platformu EXXEN'e zam geldi. Fiyatlar 25 Kasım'dan (yarın) itibaren geçerli olacak.

Buna göre EXXEN'in yeni fiyatları şu şekilde;

- Reklamlı Yıllık Paket: 70.40 TL - 83 TL / 12 Ay

- Reklamlı Aylık Paket: 84.50 TL - 99.90 TL

- Reklamsız Yıllık Paket: 97.40 TL - 115 TL / 12 Ay

- Reklamsız Aylık Paket: 116.90 TL - 137.90 TL

FUTBOLSEVERLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Avrupa maçlarını yayınlayan EXXEN, sık sık donma ve çökme problemleri ile gündeme gelmişti.

Kullanıcılar, bu problemden dolayı sık sık eleştirilerde bulunmuşlardı.