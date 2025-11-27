Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Macar ekibi Ferencvaros’u konuk etti.

Maça kontrollü başlayan Fenerbahçe zaman zaman Asensio ile tehdit yaratsa da ilk 45 dakikada istediği pozisyonları bulamadı.

Ferencvaros’un da Bamidele Yusuf ile iki kez direğe takıldığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0’lık eşitlikle girildi.

Mücadelede baskısını artırmaya çalışan Fenerbahçe ikinci yarının başında En Nesyri ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Bu pozisyonun dönüşünde konuk ekip 66’ıncı dakikada Varga’nın golüyle öne geçti.

Sarı Lacivertliler bu gole 3 dakika sonra Anderson Talisca ile hızlı cevap vererek skoru eşitledi ve momentumu da arkasına aldı.

Talisca’nın golünde asisti yapan Dorgeles Nene’nin bir şutu da direğe takılırken Fenerbahçe aradığı galibiyet golünü bulamadı. Oyuna ikinci yarıda En Nesyri’nin yerine dahil olan Jhon Duran 90+1’de direkt kırmızı kart gördü.

Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi ve puanlar bölüşüldü. Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonunda 8 puana yükseldi.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varga

FENERBAHÇE 0-1 FERENCVAROS (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye konuk ekip başladı.

MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI

15' Maç kontrollü başladı. İki takım da karşılıklı ataklarla birbirini tartarken riskler almaktan kaçındı.

ASENSIO UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

23' Asensio'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Dibusz gole izin vermedi.

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ

29' Asensio'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Archie Brown dar açıdan şutunda topu yan ağlara nişanladı.

ASENSIO TEHDİT YARATTI

32' Fenerbahçe Asensio ile rakip kalede tehdit yaratmaya devam ediyor. İspanyol yıldız yine uzaklardan kaleyi yokladı. Dibusz topu köşeden çeldi.

FENERBAHÇE DURAN TOPTAN GOLE YAKLAŞTI

34' Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden ortasında En Nesyri ön direkte kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

FERENCVAROS DİREĞE TAKILDI

40' Ferencvaros'un uzun taç ataşı sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Vargas'ın pasında Yusuf gelişine şutunu çekti. Top direkten dışarı çıktı.

Bamidele Yusuf'un şutunda top direkten döndü. pic.twitter.com/JcldchmYyP — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025

YUSUF İKİNCİ KEZ TOPU DİREĞE NİŞANLADI

44' Bamidele Yusuf ceza sahası içerisinden uzak köşeye şutunda top direkten geri geldi.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-0 FERENCVAROS

FENERBAHÇE GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

56' Asensio'nun kornerden yaptığı ortada kale önünde boş pozisyonda kafayı vuran En Nesyri çerçeveyi tutturamadı.

Ferencvaros, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında Barnabas Varga'nın 66. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/3BBpPrdKIS — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025

FERENCVAROS ÖNE GEÇTİ

66' Kanichowsky'nin kornerden ortasında kafayı vuran Varga topu ağlara gönderdi.

GOOOLLLL! Anderson Talisca gelişine enfes vurdu! Temsilcimiz Fenerbahçe'den cevap 3 dakika sonra geldi! Skor 1-1! pic.twitter.com/GnjILcBBa7 — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025

FENERBAHÇE GOLE TALISCA İLE CEVAP VERDİ

69' Dorgeles Nene'nin çıkardığı topa sağ ayağıyla gelişine vuran Anderson Talisca, ağları havalandırarak skora eşitliği getirdi.

NENE'NİN ŞUTUNDA DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

78' Fenerbahçe rakip sahada baskısını artırdı. Dorgeles Nene'nin şutunda top direkten geri geldi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

90+1' Jhon Duran, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.