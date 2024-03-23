Macaristan: 1 Türkiye: 0

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.
Başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan mücadelede Macarlar milli takımımızı 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan kaydetti.
Millilerimiz ikinci hazırlık maçında 26 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak.
Macaristan: Gulacsi, Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 77 Can Uzun), Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı)