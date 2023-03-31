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Viktor Orban Üçüncü Dünya Savaşı hakkında konuştu: 'Gerçek bir tehdit' dedi

Macaristan Başbakanı Orban, yaptığı açıklamada Üçüncü Dünya Savaşı'nın abartılı bir ifade olmadığını belirtti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:11
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Macaristan Başbakanı 3. Dünya Savaşı hakkında konuştu

Viktor Orban Üçüncü Dünya Savaşı hakkında konuştu: 'Gerçek bir tehdit' dedi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın "endişe verici ve tehlikeli" olduğunu söyledi. Orban, yeni ve daha güçlü silahların kullanımı konusunda giderek daha fazla karar alındığını ve Batı’nın Ukrayna’ya daha modern ekipman göndermeye devam ettiğini söyledi. Orban, "Avrupa ve ABD liderlerinin bazılarının, her şeyin böyle devam etmesi halinde Üçüncü Dünya Savaşı çıkacağına ilişkin ifadeleri abartılıymış gibi gelebilir ama bu gerçek bir tehdit” ifadelerine ver verdi.
Macaristan Başbakanı, savaşın giderek daha kanlı ve acımasız hale geldiğini, ancak barışı destekleyen Avrupa ülkeleri ve liderlerin sayısının artmadığını sözlerine ekledi. Orban, "Aynı zamanda, Avrupa kamuoyu ateşkes ve barış görüşmeleri hakkında daha fazla konuşmaya başladı, ancak kurban sayısı artıyor" diye konuştu. Macaristan'ın Ukrayna krizini çözümü için teklifinin ateşkes olduğunu belirten Orban, "Macaristan parlamentosu, pozisyonumuzu yansıtan bir karar kabul edecek. Barış ve ateşkes talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Macaristan’ın teklifinin herhangi bir barış anlaşması değil sadece ateşkes içerdiğini vurgulayan Orban, "Savaş eylemlerinin durdurulması sağlanmalıdır. Daha fazla insan hayatı kaybedilmemelidir. Ateşkes sağlandığında barış görüşmeleri için şans oluşturulur" ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı ayrıca, Avrupalı liderlerin Ukrayna’ya barış gücü gönderme konusunu ciddi bir şekilde ele almaya başladıklarını söyleyerek, “Bu savaş, Macar halkı için endişe verici ve tehlikeli. Güvenliğimiz tehlike altında” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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