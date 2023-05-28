Macaristan Başbakanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sayımlar bitmek üzere. Resmi olmaya verilere göre, sandıkların yüzde 97'si açıldı.

En son açıklanan verilerde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,79 olarak belirtildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter paylaşımı yapan Orban, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su götürmez seçim zaferini tebrik ediyorum. Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!"