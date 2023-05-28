Macaristan Başbakanı Erdoğan'ı tebrik etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, seçim kesin olarak sonuçlanmadan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Macaristan Başbakanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sayımlar bitmek üzere. Resmi olmaya verilere göre, sandıkların yüzde 97'si açıldı.

En son açıklanan verilerde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,79 olarak belirtildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter paylaşımı yapan Orban, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su götürmez seçim zaferini tebrik ediyorum. Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!"

fdghfj.jpg

Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Son Dakika… Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Siyaset
Son Dakika… Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu Siyaset
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitti Güncel
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitti
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı Güncel
Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı
Lazio üç puanı 89'da aldı. İkinciliğe oturdu Spor
Lazio üç puanı 89'da aldı. İkinciliğe oturdu
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı Siyaset
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı