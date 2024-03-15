Macaristan liderinden AB'yi karıştıran açıklama 'Brüksel'i işgal edeceğiz'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi olan Brüksel'i (Belçika’nın başkenti) "işgal etmeye" hazır olduğunu ifade etti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen milli gün etkinliğinde konuşan başbakan Orban, Haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Macaristan'ın ayağa kalkışı için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

AB’yi karıştıran bir açıklama yapan Orban, Brüksel’i işgal etmeyi kast ederek, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini savunuyorsak Brüksel'i işgal etmekten başka şansımız yok. Brüksel'e ilerleyecek ve AB'ye de değişim getireceğiz" dedi.

14 yıldır iktidar koltuğunda oturan Macar milliyetçisi Viktor Orban, partisi Fidesz'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük başarı sağlamasını bekliyor. Avrupa'da yükselen aşırı sağ hareketlerinin, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük başarı kazanması bekleniyor.

2024’ün ikinci kısmında Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak olan Viktor Orban, konuşmasında AB politikalarını da eleştirerek "Brüksel Avrupalıları yanlız bırakıyor, hatta onlara sırtını dönüyor" dedi.

İnsan hakları ve Ukrayna savaşı konusunda AB'yle sık sık sorun yaşayan Orban, Avrupa Birliğin "aykırı üyesi" olarak niteleniyor.