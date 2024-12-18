Macaristan ve Kırgızistan iş birliği güçleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan ve Kırgızistan iş birliği güçleniyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kırgızistan Geçici Başbakanı Adilbek Kasımaliyev’i Budapeşte’de ağırladı. Çalışma ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki sürekli gelişen ilişkiler ele alındı.

Bertalan Havasi’nin Macar Haber Ajansı MTI’ye yaptığı açıklamaya göre, toplantıda özellikle ticari iş birliğinin artırılması ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularına odaklanıldı. Liderler, mevcut iş birliği alanlarının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ortak projelerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Macaristan ve Kırgızistan arasında son yıllarda ticaret hacminin önemli bir ivme kazandığı belirtiliyor. İki ülke, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, eğitim ve kültürel değişim programlarının daha etkin hale getirilmesi üzerinde de duruldu.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, her iki tarafın da ilişkilerin daha üst seviyeye taşınması için kararlılıklarını vurguladığı ifade edildi. Orban ve Kasımaliyev, gelecekteki ortaklıkların iki ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

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