Macaristan'da halk sokağa indi

Kaynak: Nexta
Macaristan'da halk sokağa indi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de halk, Başbakan Viktor Orbán'ın istifası talebiyle sokaklara döküldü.

Budapeşte'de binlerce kişi Macaristan Parlamentosu önünde protesto gösterisi düzenleyerek Viktor Orbán'ı istifaya davet etti.

Eski bir hükümet yetkilisinin Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın üst düzey bir yardımcısını rüşvet davasına müdahale etmeye çalışmakla suçlamasının ardından başsavcı ve Başbakan Orban'ın istifasını talep etti.

Olayların temelinde, muhalif Macar aktivist Peter Magyar tarafından sızdırılan bir ses kaydı yer alıyor. Macaristan eski Adalet Bakanı Judit Varga'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında ve Varga'nın, Orban'ın yardımcılarının bir rüşvet davasındaki belgelerden bazı bölümleri hasıraltı etme girişiminden bahsediliyor.

Macaristan resmi kaynakları iddialar karşısındaki sessizliğini koruyor.

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