Macaristan’da yeni enflasyon oranları endişelendirdi

Macaristan’da yıllık enflasyon oranı, Haziran 2025’te yüzde 4,6’ya yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki ay yüzde 4,4 olarak ölçülen enflasyon, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Artışta özellikle gıda ürünlerindeki fiyatların yüzde 6,2 oranında yükselmesi etkili oldu. Elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 8,6’lık artış yaşanırken, dayanıklı tüketim mallarındaki fiyatlar da yüzde 2,6’ya yükseldi. Buna karşılık, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışı yüzde 6,3’e geriledi. Hizmet sektöründeki fiyatlar da önceki aya göre yavaşlayarak yüzde 5,4 oldu.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,1 arttı. Son iki ayda bu oran yüzde 0,2 düzeyindeydi. Öte yandan, gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışlandığı yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 4,4’e düşerek son yedi ayın en düşük seviyesini gördü. Bu veri, piyasa beklentisi olan yüzde 4,6’nın altında kaldı.