Maçı izlemeye giden taraftar hakemin kadın olduğunu görünce bakın ne yaptı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
İstanbul'da futbol sahalarında ender rastlanan bir olay meydana geldi.
Yan hakemlik yapan Elif Karaarslan, tribünlerden büyük ilgi gördü.
''HAKEME KALKAN ELLER KIRILSIN''
Ev sahibi takımın taraftarları, sahaya çıkan hakemin kadın olduğunu görünce ''Hakeme kalkan eller kırılsın'' şeklinde tezahürata başladı.
O sırada bir taraftarın ''Özellikle yan hakeme'' dediği duyuldu.
Yan hakem Elif Karaarslan, bu tezahürata gülümseyerek karşılık verdi.
Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
GENELDE HAKEMLER ISLIKLANIYOR
Taraftarlar, başka zamanlarda hakemlerle sık sık olumsuz inatlaşmaya girebiliyor.