Maçı izlemeye giden taraftar hakemin kadın olduğunu görünce bakın ne yaptı

İstanbul'da oynanan bir amatör lig maçında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Maçı izlemeye giden taraftar hakemin kadın olduğunu görünce bakın ne yaptı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İstanbul'da futbol sahalarında ender rastlanan bir olay meydana geldi.

Yan hakemlik yapan Elif Karaarslan, tribünlerden büyük ilgi gördü.

''HAKEME KALKAN ELLER KIRILSIN''
Ev sahibi takımın taraftarları, sahaya çıkan hakemin kadın olduğunu görünce ''Hakeme kalkan eller kırılsın'' şeklinde tezahürata başladı.

O sırada bir taraftarın ''Özellikle yan hakeme'' dediği duyuldu.

Yan hakem Elif Karaarslan, bu tezahürata gülümseyerek karşılık verdi.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

GENELDE HAKEMLER ISLIKLANIYOR

Taraftarlar, başka zamanlarda hakemlerle sık sık olumsuz inatlaşmaya girebiliyor.

hakem.png

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Son Haberler
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi Dünya
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı Magazin
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu Spor
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Anne-oğul kanseri el ele yendi Sağlık
Anne-oğul kanseri el ele yendi
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti Dünya
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı Yaşam
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı