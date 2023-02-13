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Trabzonspor-Basel maçı şifresiz yayınlanacak

Trabzonspor'un Basel ile oynanacak maçın şifresiz yayınlanacağını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:20
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Maçın reklam geliri depremzedelere bağışlanacak

Trabzonspor-Basel maçı şifresiz yayınlanacak
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

"UEFA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, Basel maçının bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.

Ağaoğlu açıklamasında, "Depremin 1. günü akşama doğru UEFA bizimle iletişime geçti. Stadyumun ve şehrin durumunu sordular. Herhangi bir sorun olmadığını ilettik. UEFA'nın bu tür karşılaşmalarda şartlar müsaitse maçların oynanmasından yana tavır alıyor.

Bize maçın oynanacağını ilettiler. Kulüpler Birliği olarak TFF ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın müsabakalarının ve ligdeki durumlarının dondurulması ilk karar oldu. Gelecek yıl bir daha değerlendirilecek.

Futbol müsabakalarına ülke genelinde ara verildi ama bizim Basel maçımız oynanacak. Trabzonspor yönetim kurulu olarak bu maçın bilet gelirlerini depremzedelere bağışlanması kararını aldık. Kombine sahiplerinden bir defaya mahsus bilet almalarını istedik." ifadelerini kullanmıştı.
"BAŞKANLARI MAÇA DAVET ETTİK"

Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Basel maçına davet ettiklerini söyleyen Ağaoğlu, "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve Süper Lig kulüp başkanlarını bu müsabakaya davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını gösterebilmemiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünerek böyle bir karar aldık.

İlk cevap Kayserispor ve Antalyaspor başkanlarından geldi. Bilet alarak bu müsabakayı izlemek istediklerini söylediler. Diğer kulüp başkanlarımızın da aynı duyarlılığı gösterceğine inanıyorum." dedi.

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