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Alperen Şengün mağlubiyete engel olamadı

NBA’de Minnesota Timberwolves, Houston Rockets’ı 104-96’lık skorla mağlup etti ve bu sezon 20. galibiyetini alırken Milli oyuncu Alperen Şengün, Minnesota karşısında 18 sayı, 2 asist ve 8 ribaund ile oynadı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:31
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Maçın yıldızı oldu. Alperen Şengün mağlubiyete yeterli olmadı

Alperen Şengün mağlubiyete engel olamadı
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NBA ’de Minnesota Timberwolves, deplasmanda Houston Rockets’ı 104-96 mağlup etti. Houston’da Kevin Porter Jr. 25 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 8 ribaund 2 asistlik performans sergiledi. Minnesota’da da D’Angelo Russel 22 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Anthony Edwars da 21 sayı, 4 ribaund, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Minnesota bu sezonki 21., üst üste de 4. galibiyetini almış oldu.

CEDİ'Lİ CLEVERLAND GALİP GELDİ

Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Phoenix Suns’ı 112-98 mağlup etti. Cedi, parkede kaldığı 14 dakikada 3 sayı üretti. Cleveland'da Darius Garland ise 22 sayı, 2 ribaund ve 7 asist ile takımını galibiyete taşıdı.

Phoenix’te Duane Washington Jr. 25 sayı, 1 ribaund, 3 asist, Deandre Ayton da 14 sayı, 11 ribaund, 6 asistle mücadele etti.

Phoenix bu sezon üst üste 6., toplamda ise 21. yenilgisini aldı.

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