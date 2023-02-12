12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Premier Lig, La Liga ve Serie A'da haftanın maçları Yeniçağ'da.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 10:23
Takip Et

Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
+
Aa
-

PREMIER LİG:
Premier Lig'de Manchester United, Leeds United'a konuk olacak. Saat 17.00'da başlayacak maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.
Saatler 19.30'u gösterdiğinde ise Manchester City, Aston Villa'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı Sedat Kaya yazacak.
SERIE A:
İtalya Ligi'nde Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
Lider Napoli, Cremonese'yi ağırlayacak. Saat 22.45'teki maçı Mirza Şeker yazacak.
LA LIGA:
İspanya La Liga'da Barcelona, Villarreal deplasmanına çıkacak. Saat 23'teki maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
1
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
2
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
4
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
5
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
6
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
7
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Gomis'ten depremzede Ege'ye anlamlı mesaj
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Gomis'ten depremzede Ege'ye anlamlı mesaj
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Gomis'ten depremzede Ege'ye anlamlı mesaj
﻿6 TIR’lık gıda yardımını insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalmışlardı
﻿6 TIR’lık gıda yardımını insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalmışlardı
﻿6 TIR’lık gıda yardımını insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalmışlardı
﻿Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
﻿Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
﻿Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.