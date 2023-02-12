Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

PREMIER LİG:
Premier Lig'de Manchester United, Leeds United'a konuk olacak. Saat 17.00'da başlayacak maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.
Saatler 19.30'u gösterdiğinde ise Manchester City, Aston Villa'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı Sedat Kaya yazacak.
SERIE A:
İtalya Ligi'nde Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
Lider Napoli, Cremonese'yi ağırlayacak. Saat 22.45'teki maçı Mirza Şeker yazacak.
LA LIGA:
İspanya La Liga'da Barcelona, Villarreal deplasmanına çıkacak. Saat 23'teki maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.
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