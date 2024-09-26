Macron, Abbas'a ve Filistin halkına taziye dileklerini iletti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de yaptıkları ikili görüşmede Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Abbas, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Macron, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da siviller arasında yaşanan kabul edilemez can kayıpları nedeniyle Abbas'a ve Filistin halkına taziye dileklerini iletti.

"KARARI DESTEKLİYORUZ"

BM Genel Kurulunda, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını sonlandırmasını talep eden tasarının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, Fransa'nın bu kararı desteklediğini söyledi. Macron, İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin uluslararası hukuka ihlal teşkil ettiğini, her türlü diplomatik çözümü engellediğini ve bu gasbın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini belirtti.

"GAZZE'DE DERHAL KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Fransa'nın, şiddete başvurarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yeni yaptırım uygulama kararları almaya hazır olduğunu söyleyen Macron, önceliklerinin Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı. Macron, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaşmasının sağlanması ve siyasi çözüm arayışlarının yürütülmesi için ateşkesin tek yol olduğunu belirtti.

"TEK ÇÖZÜM"

İki devletli çözümün, bölgeye barış ve güvenlik getirebilecek tek çözüm olduğunu dile getiren Macron, Fransa'nın bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Ayrıca Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Filistin yönetiminin gelirlerinin transferini engellememesi gerektiği konusunda mesajlar ilettiğini söyledi.