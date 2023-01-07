8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Emmanuel Macron eksikleri olduğunu kabul etti

Macron, başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Corbeil-Essonnes'da Güney Fransa Hastane Merkezi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek Fransa'nın sağlık sisteminin güncellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:34
Takip Et

Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

Emmanuel Macron eksikleri olduğunu kabul etti
+
Aa
-

"Bugün aile doktoru olmayan 6 milyon vatandaşımız var. Yıl sonuna kadar kronik hastalığı olan 600 bin hasta tedavi için doktor arayışına girecek." diyen Macron, yeni hasta kabul eden ve kalıcı olarak hastalarını takip eden hekimlere yaptıkları ödeme miktarını artıracaklarını söyledi.

Macron, hastanelerdeki çalışma süresi planlamasını yeniden düzenleyeceklerini ve hazirana kadar mevcut sağlık sistemini güncelleyeceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının 35 saatten fazla çalışmama konusundaki katı tutumu eleştiren Fransız Cumhurbaşkanı, hastanelerde fazla mesainin gerekliliğine işaret etti.

DOKTOR SAYISI AZALACAK

Macron, 2018'den beri sağlık sisteminde önemli eksiklikler bulunduğunu, fazla çalışma saatleri nedeniyle sağlık çalışanlarının yaşadığı endişe ve yıpranmışlığın farkında olduğunu belirterek bu krizle başa çıkmak için çabaladıklarını dile getirdi.

"Ülkedeki doktorların yarısından fazlası 60 yaşın üstünde" diyen Macron, önemli bir kısmının emekliye ayrılacak olması nedeniyle doktor sayısının azalacağına işaret etti.

Fransa'nın sağlık sistemine 19 milyar avro yatırım yaptıklarını ve sağlık bütçesinin 3 yılda 50 milyar avroya yükseldiğini kaydeden Macron, önüne geçilmese, sağlık sisteminin gelecekte daha da kötüleşeceğini, önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Macron, sağlık kurumlarında randevularına gitmeyenleri eleştirerek bunun önüne geçmek için sağlık sigortasında düzenlemeye gideceklerini dile getirdi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
1
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
2
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
3
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
﻿Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
﻿BİM sapığı suçüstü yakalandı. O anlar kamerada
5
﻿BİM sapığı suçüstü yakalandı. O anlar kamerada
﻿BİM sapığı suçüstü yakalandı. O anlar kamerada
﻿Dilek Sabancı ‘rahat yaşamın’ formülünü verdi: Milyar dolarlar gerekmiyor, milyon dolarlar yetebilir
6
﻿Dilek Sabancı ‘rahat yaşamın’ formülünü verdi: Milyar dolarlar gerekmiyor, milyon dolarlar yetebilir
﻿Dilek Sabancı ‘rahat yaşamın’ formülünü verdi: Milyar dolarlar gerekmiyor, milyon dolarlar yetebilir
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı
7
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı
﻿Kırklareli'de korku gecesi 'Koleda' kutlandı
﻿Kırklareli'de korku gecesi 'Koleda' kutlandı
﻿Kırklareli'de korku gecesi 'Koleda' kutlandı
﻿Emmanuel Macron eksikleri olduğunu kabul etti
﻿Emmanuel Macron eksikleri olduğunu kabul etti
﻿Emmanuel Macron eksikleri olduğunu kabul etti
﻿İş makinesiyle birlikte 3'üncü kattan düştü
﻿İş makinesiyle birlikte 3'üncü kattan düştü
﻿İş makinesiyle birlikte 3'üncü kattan düştü
﻿Zelenskiy: Rus ordusu ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırdı
﻿Zelenskiy: Rus ordusu ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırdı
﻿Zelenskiy: Rus ordusu ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.