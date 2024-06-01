Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

Kaynak: AA
Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi X hesabından "Gazze'de Savaş Sona Ermeli" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını söyledi.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğine değinen Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz" dedi.

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