Macron'dan Olimpiyat sevdalılarına kötü haber

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nın geleceği hakkında çıkan spekülasyonlar dinmek bilmiyor.

IŞİD'in olimpiyatlarda saldırıda bulunacağına yönelik tehditleri karşısında sarsılan ve AB ülkelerinden polis ithal etmek zorunda kalan Paris Olimpiyat Komitesi, 20 Haziran'da Fransa Ulusal Mali Savcıları tarafından baskına uğramış ve bazı yetkililer hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Son günlerde artan küresel savaş tehditleri sonrası ertelenmesi dahi gündeme gelen oyunlar hakkında Emmanuel Macron bugün bir açıklamada bulunarak Paris Olimpiyatlarının açılış töreninin ertelenebileceğini söyledi. Diğer bir seçeneğin de bulunduğuna dikkat çeken Macron, güvenlik tehdidi durumunda Seine Nehri'nde gerçekleştirilmesi planlanan açılış töreninin Stade de France'a taşınabileceğini belirtti.