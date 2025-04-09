Macron'dan tarihi açıklama: Fransa, Filistin Devleti'ni resmen tanıyacak

Düzenleme: Kaynak: AFP
Macron'dan tarihi açıklama: Fransa, Filistin Devleti'ni resmen tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Haziran'da düzenlenecek BM konferansında Filistin Devleti'ni resmen tanıyacaklarını açıkladı. Bu karar, Filistin'i tanıyan ülke sayısını artıracak.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni Haziran ayında resmen tanıyacağını açıkladı. Bu kararın, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler konferansında hayata geçirilmesi planlanıyor.

TARİH BELLİ OLDU

Macron yaptığı açıklamada, "Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve bunu önümüzdeki aylarda yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, "Amacımız Haziran ayında Suudi Arabistan ile bu konferansa başkanlık etmek ve burada birkaç tarafça karşılıklı tanınma hareketini sonuçlandırmak" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI ARTACAK

Geçtiğimiz yıl İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından bu yıl Haziran başında Slovenya ve Ermenistan da Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmıştı. Fransa'nın bu adımıyla birlikte Filistin'i tanıyan ülke sayısı daha da artacak.

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