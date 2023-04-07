﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler

Editör: İsa Karaarslan

Emeklilik reformuna karşı Paris'te şiddetli protestolar sırasında, göstericiler Macron'un en sevdiği restoranın - Montparnasse'deki "La Rotonde" birahanesinin tentesini ateşe verdi.

Bild’in haberine göre, Fransız hükümeti ile sendikalar arasında emeklilik anlaşmazlığıyla ilgili yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasından bir gün sonra yüz binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.

Paris ve diğer büyük şehirlerde yer yer şiddet olayları ve isyanlar çıktı. Ateşler yakıldı. Polis isyancılara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Yetkililere göre gösterilere 570 bin kişi katıldı.

Gösteriler şiddetini artırırken Macron’un sık sık ziyaret ettiği restoran da nasibini aldı. La Rotonde’nin tentesi yanarken çalışanlar kendi imkanlarıyla ateşi söndürmeye çalıştılar.

Macron, Almanya şensöylesi Scholz'u Ocak 2023'te "La Rotonde"da kabul etmişti.