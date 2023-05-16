Macron'un eşi Brigitte Macron'un yeğenine saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un yeğeni olan Jean-Baptiste Trogneux, Fransa'nın Amiens kentinde "politik" nedenlerden dolayı saldırıya uğradı.

Macron'un eşi Brigitte Macron'un yeğenine saldırı

Trogneux'un, Cumhurbaşkanı Macron'un bir televizyon konuşmasından sonra hükümet karşıtları tarafından darp edildiği belirtildi. Olay yerinde bulunan diğer insanların yardımıyla kurtulduğu ifade edilen Trogneux'a saldıran 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Macron, saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirerek "Demokrasilerde şiddetin yeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Trogneux ailesinin Fransa'nın Amiens kentinde bir çikolata mağazası işlettiği ve Cumhurbaşkanı Macron göreve geldiği günden beri protestocular tarafından sık sık hedef alındığı belirtildi. Macron, Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak olan emeklilik sistemi reformu nedeniyle protestolarla karşı karşıya kalmaktadır.

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