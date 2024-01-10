Madagaskar'ı Alvaro Kasırgası vurdu. 19 kişi öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Madagaskar'ı Alvaro Kasırgası vurdu. 19 kişi öldü
Madagaskar'da yeni yılın başından bu yana etkili olan Alvaro Kasırgası, 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisi (BNGRC), Alvaro Kasırgası sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda tarım arazisinin su altında kaldığını açıkladı.

BNGRC, yaklaşık dört ay sürecek olan yağış dönemi boyunca ülkede iki kasırganın daha etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu, halkın bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Daha önce yapılan bir açıklamada ölü sayısının 12 olduğu belirtilmişti. Yeni yapılan açıklamada bu sayının 19'a yükseldiği açıklandı.

1 Ocak’ta ülkeye fırtına şeklinde giren Alvaro, 2 Ocak itibarıyla etkisini artırarak kasırgaya dönüştü.

Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Madagaskar’da, ocak ayında başlayan yağış dönemi nisan ayına kadar devam ediyor. Bu, ülkenin iklim koşullarını ve mevsimsel değişiklikleri gösteriyor.

Geçen sene de ülkede etkili olan Cheneso Fırtınası nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti.

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