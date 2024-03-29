Madagaskar’ı vuran kasırgada can kaybı 18'e yükseldi

Hint Okyanusu’nda bulunan Madagaskar’da çarşamba gününden beri etkili olan Gamene Kasırgası’nın yol açtığı yıkım gözler önüne serildi. Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi’nin (BNGRC) yaptığı açıklamada, kasırga sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e yükseldiği, 3 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kaybolduğu kaydedildi.

20 binden fazla kişinin yerinden olduğu aktarılırken, şiddetli yapış ülkenin farklı bölgelerinde sele neden oldu ve yollar, köprüler çöktü. Kasırganın çarşamba günü, Madagaskar’ın kuzeydoğusunda bulunan Vohemar'da karaya çıktığı iletildi.