Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin

﻿İstanbul Burgazada’daki Madam Martha Koyu, açılan davalar devam etmesine rağmen oldubittiye getirilerek özel bir şirkete ihale edildi. 1. derece doğal SİT alanı olan alanı bölgesinde ücretli plaj, restoran, konser ve düğün organizasyonları yapılması planlanıyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, koyun ihaleyle ticarete açılmasına tepki gösterdi. Beraberindeki bir heyetle gittiği adanın doğal SİT alanı olduğuna dikkat çeken Rızvanoğlu, “Madam Martha koyundayız. Burası İstanbul’un dibinde tam bir doğa harikası. Hem de doğal SİT alanı. Ama bu koy da maalesef diğer kıyılar gibi iktidarın rant hırsının kurbanı olmak üzere” dedi. Bu eşsiz koyu ticarete açacak ihaleyi hatırlatan Rızvanoğlu, “Böylece restoran ve turistik tesis adı altında buranın betonlaşmasının önü açıldı. Ve maalesef burası lüks işletmeler aracılığıyla sadece ayrıcalıklı bir kesimin kullanabileceği bir yere dönüşecek. Oysa burası, halkın ücretsiz denize girebildiği bir yerdi. Kamp yapabildiği bir yerdi. Şimdi ise iktidar dar gelirlinin, orta hallinin, zenginin yani herkesin adil ve eşit biçimde yararlandığı bu koyu, sadece bir avuç zümrenin yararlanacağı bir alan haline getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu ihaleyle birlikte İstanbullular için zaten az olan ücretsiz eğlenme haklarından birinin daha ellerinden alındığını vurgulayan Rızvanoğlu, “Bu insanlar evinde mi otursun? Bu ağır ekonomik koşullarda hiç mi ücretsiz eğlenmesinler? Güya geçenlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizler halkındır projesi başlattığını duyurdu. Vatandaşın denize girmesini engelleyen kaçak yapıları temizleyeceklermiş. Vatandaşı denizlerden koparan tek unsur kaçak iskele veya üç-beş şezlong mu? Kamu malı olan kıyıların ayrıcalıklı grupların eline geçmesi ne olacak? Anayasaya göre kıyılardan yararlanmak temel bir hak. Vatandaşlarımız haklarından vaz mı geçsinler” diye sordu.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çeken Rızvanoğlu, “Daha birkaç sene önce Marmara denizindeki müsilaj kâbusunu ne çabuk unuttunuz? Müsilaj tehlikesi her an kapımızdayken neden buraya zarar veriyorsunuz? Hem de bu koyda oksijen üreten ve deniz erozyonunu önleyen deniz çayırları da yoğun olarak var ve siz buraları betonlaştırırsanız tüm bu zenginlikler de yok olacak” dedi.

Konuşmasında Adalılara destek veren Rızvanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm bu sebeplerden dolayı adalılar bölgenin ihaleyle ticarete açılmasına karşılar. Bu doğal SİT alanını olduğu gibi korumak ve yaşatmak herkesin temel görevi. Hem de vatandaşlarımızın kıyılardan adil ve eşit yararlanması anayasal bir hak. Biz de, DEVA Partisi olarak buranın sesi olmak için buradayız, adalıların haklı mücadelelerinde yanındayız.”

﻿Turistik tesis adı altında Madam Martha Koyu’nda da betonlaşmasının önünün açıldığını vurgulayan DEVA Partili Rızvanoğlu, iktidarın bir an önce bu ihaleyi iptal etmesini istedi.