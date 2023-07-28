Madde bağımlısı genç kendisini bıraktırmak için uğraşan ağabeyini öldürdü

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahsın ağabeyini öldürdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Uyuşturucuya göz yumanlar ise bir kardeşin mezara diğerinin ise cezaevine gitmesine neden oldu.

KAYNAK: İHA
Madde bağımlısı genç kendisini bıraktırmak için uğraşan ağabeyini öldürdü

Görüntülerde katil zanlısı kardeşin, gece saatlerinde tedavi için kendisini ikna etmeye gelen ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'i önce 2 el vücuduna ateş ederek, sonra da peşinden koşup kafasına sıkarak öldürme anları yer aldı. Katil zanlısı kardeşin olay sırasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Olay, 26 Temmuz 2023 günü gece saat 02.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, makine teknikeri 5 çocuk babası Halil İbrahim Tanrıöver, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kardeşi Ö.F.T.'yi tedavi etmek ve tekrar normal hayatına döndürmek için yıllardır uğraşıyordu.

Tanrıöver, olay günü de madde bağımlısı kardeşi Ö.F.T.'yi tedaviye ikna etmek için kapısına gitti. Bu esnada madde bağımlısı kardeş, kapısını çalan ağabeyini silahla karşılayarak önce 2 el vücuduna, sonra da peşinde koşarak 1 el kafasına ateş edip öldürdü.

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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ö.F.T. isimli şahsın, ağabeyini öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısı kardeşin, gece saatlerinde tedavi için kendisini ikna etmeye kapısına gelen ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'i önce 2 el vücuduna ateş ederek, sonra da peşinden koşup kafasına sıkarak öldürme anları yer aldı.

Görüntülerde, kardeşi tarafından vurulan ağabeyin son çığlıkları ise yürek sızlattı.

AĞABEYİNİ SOĞUKKANLILIKLA ÖLDÜRMÜŞ

Görüntülerin devamında katil zanlısı kardeşin, ağabeyinin kafasına sıkarak ölümüne neden olduktan sonra eve geri dönme anları da yer aldı. Katil zanlısının bu sırada sergilediği soğukkanlı ve rahat tavırları ise pes dedirtti. Zanlının, bir elinde tabanca varken ellerini iki yana açtıktan sonra kafasını sağa sola sallaması ise dikkat çekti.

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KATİL ZANLISI KARDEŞ TUTUKLANDI

Ağabeyini soğukkanlı tavırlarla öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ö.F.T. isimli şahıs, olay günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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