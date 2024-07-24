Madde bağımlısı sokak ortasında önüne gelene saldırdı. 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Korkunç olay Bingöl’ün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı bir adam bıçakla önüne gelene saldırdı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Madde bağımlısı adamın saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bingöl Emniyet Müdürlüğü kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 ÖLÜ 7 YARALI

Bingöl Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, "Madde bağımlısı şahsın sivil vatandaşlarımıza yönelik saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." denildi.

Valiliğin açıklaması ise şu şekilde:

Bugün saat 13:30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir sahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu iki (2) vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.