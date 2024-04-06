Maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız 53 gün sonra toprağa verildi

Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyündeki cemevinde düzenlenen törenle defnedildi. Törene Bakan Bayraktar, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bayraktar, gözyaşı döken Yıldız'ın annesi Sevda (55), babası Ali Ekber (58) ve eşi Gamze Yıldız'a sarılarak teselli etti. Bayraktar, gözü yaşlı aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştürdü. Erdoğan, telefonla acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldız'ın yakınları uzun süre tabuta sarılarak ağlarken, cenaze gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

Uğur Yıldız, 1,5 yıl önce Gamze Yıldız (30) ile evlenmişti.