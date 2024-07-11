Maden kazası. 1 ölü, 17 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Maden kazası. 1 ölü, 17 yaralı

Polonya'da bir madende yaşanan göçükte 1 madenci yaşamını yitirdi, 17 madenci yaralandı.

Polonya'nın güneyindeki Rydultowy kasabasındaki taş kömürü madeninde göçük meydana geldi. Göçük yerin bin 200 metre altında yaşanırken, o sırada vardiya değişimi için aşağıya inenlerle beraber toplam 78 madenci madenin içerisinde mahsur kaldı.

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Çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi madenin bulunduğu yere sevk edilirken, kurtarma ekipleri saatler süren çalışmaların ardından 76 madenciyi göçüğün yaşandığı bölgeden sağ olarak çıkardı. Göçük sebebiyle 1 madenci yaşamını yitirirken, 17 madenci ise yaralandı.

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Haber alınamayan 1 madenciyi ise arama-kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar sebebiyle kısa süreliğine ara verildi.

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