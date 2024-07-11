Maden kazası. 1 ölü, 17 yaralı

Polonya'nın güneyindeki Rydultowy kasabasındaki taş kömürü madeninde göçük meydana geldi. Göçük yerin bin 200 metre altında yaşanırken, o sırada vardiya değişimi için aşağıya inenlerle beraber toplam 78 madenci madenin içerisinde mahsur kaldı.

Çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi madenin bulunduğu yere sevk edilirken, kurtarma ekipleri saatler süren çalışmaların ardından 76 madenciyi göçüğün yaşandığı bölgeden sağ olarak çıkardı. Göçük sebebiyle 1 madenci yaşamını yitirirken, 17 madenci ise yaralandı.

Haber alınamayan 1 madenciyi ise arama-kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar sebebiyle kısa süreliğine ara verildi.