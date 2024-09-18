Maden ocağı için patlama şelaleye zarar verdi

Kaynak: DHA
Maden ocağı için patlama şelaleye zarar verdi

Defne ilçesinde taç ocağı için dinamit patlatıp, yakındaki Dekuk Şelalesi'ne zarar veren maden firmasının faaliyetleri durduruldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir maden firmasının taş ocağı için dinamit patlatması sonucu Dekuk Şelalesi'ne kayaların yuvarlandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, büyük tepkilere yol açtı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Hatay Valiliği olaya hemen müdahale etti ve inceleme başlattı. Valilik, yaptığı açıklamada, maden firmasının faaliyetlerinin durdurulduğunu ve konuyla ilgili idari sürecin devam ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, patlatma sırasında herhangi bir vatandaşın zarar görmediği, şelalenin kentsel, kültürel veya doğal sit alanı olarak tescilli olmadığı ancak Hatay için değer taşıyan bir doğal güzellik olduğu belirtildi.

Patlatma sonucu kayaların şelale yatağına yuvarlandığı ve şelaleye zarar verdiği ifade edildi. Valilik, şelalenin eski haline getirilmesi için çalışmaların hızla başlatılacağını da ekledi.

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